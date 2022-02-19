banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Evinin elektriğini kendi üretiyor
Evinin elektriğini kendi üretiyor
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil
Hafta sonu hava güzel ama ya sonra?
Hafta sonu hava güzel ama ya sonra?
Kars’ta gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
Kars’ta gerçeği aratmayan çığ tatbikatı

Türk müziğinin efsane ismi şarkıları ile anıldı

Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço, ölümünün 23. yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi unutmadı ve adına özel bir anma konseri düzenledi. Başkan Osman Zolan, usta sanatçının unutulmaz eserleri ile yaşadığını belirterek, “Barış Manço bizim değerimizdir” dedi.

DENİZLİ 19.02.2022, 12:49
Türk müziğinin efsane ismi şarkıları ile anıldı

Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço, ölümünün 23. yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi unutmadı ve adına özel bir anma konseri düzenledi. Başkan Osman Zolan, usta sanatçının unutulmaz eserleri ile yaşadığını belirterek, “Barış Manço bizim değerimizdir” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şarkı ve sözleri ile Türk halkının gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Barış Manço’yu ölümünün 23. yılında da anmak için özel bir konser programı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda düzenlenen anma gecesine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcıları Serhat Akbulut, Ömer Faruk Özer, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Bacaklı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Hakan Eyiden yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın sahne aldığı anma konserinde Barış Manço’nun en sevilen eserleri seslendirildi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ni dolduran Denizlililer şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti, usta sanatçı birbirinden güzel eserleriyle bir kez daha anıldı.

"Barış Manço bizim değerimizdir"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonunu dolduran sanatseverlere teşekkür ederek, "Mehmet Bacaklı kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Barış Manço bizim değerimiz, halkın gönlünde yer etmiş bir sanatçımız. Gerçekten milletimizin, halkımızın duygularını dile getiren Barış Manço’yu saygı ve rahmetle anıyorum, mekânı cennet olsun. Geriye bırakmış olduğu çok güzel eserler var. Siz ona sahip çıktıkça, o yaşamaya devam edecek. O gönlümüzde, bizim nazarımızda ölmedi. Salonumuzun tamamını doldurarak bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerime, Mehmet Bacaklı kardeşimize, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestramıza teşekkürlerimi sunuyorum " dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 25 49
3. Başakşehir 25 43
4. Adana Demirspor 25 41
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 24 33
9. Boluspor 23 32
10. Keçiörengücü 24 31
11. Gençlerbirliği 25 31
12. Tuzlaspor 22 30
13. Manisa Futbol Kulübü 24 30
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 24 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 24 28
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14