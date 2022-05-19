Türk el sanatlarını Denizli’de yaşatıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 9 farklı noktada açtığı ücretsiz kurslarda eğitim gören bin 347 kursiyerin el emeği göz nuru 4 bin 739 eseri, “Geçmişin altın izleri” adlı karma sergide beğeniye sunulacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin verdiği ücretsiz kurslarda eğitim gören bin 347 kursiyerin el emeği göz nuru 4 bin 739 eserinin yer aldığı 5. Karma Sergi, “Geçmişin Altın İzleri Geleneksel Türk El Sanatlarımızın Geçmişten Geleceğe Yolculuğu" adıyla beğeniye sunulacak. Türk el sanatlarının geçmişten geleceğe yolculuğunun anlatıldığı sergi 20 Mayıs 2022 Cuma günü saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde açılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesinin DENMEK projesinde toplam 9 farklı noktada 77 branşta, 44 eğitmenle verdiği ücretsiz kurslara giden bin 347 kursiyerin 4 bin 739 eseri beğeniye sunulacak. 20 Mayıs 2022’de açılışı yapılacak sergi 27 Mayıs 2022’ye kadar gezilebilecek.

7 kursiyerden binlerce kursiyere

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin sanata, kültüre, geçmiş değerlere sahip çıkmaya devam ettiğini belirtti. Vatandaşların sosyalleşmeleri, yetenek ve yenilikçiliklerinin ortaya çıkmasının yanında Türk el sanatlarının yaşatılmasına da vesile olan el sanatları kurslarının çok kıymeti olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “2013 yılında 7 kursiyer ile başladığımız el sanatları kurslarımız bugün 9 farklı noktada bin 347 kursiyere ulaştı. Özellikle hanım kardeşlerimizin yoğun ilgi gösterdiği kurslarımızda ortaya çıkan eserleri sergileyeceğiz. Tüm hemşehrilerimi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum” dedi.