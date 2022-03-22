Türk dünyasının gelenekleri Nevruz Bayramında anlatıldı

Denizli’de gerçekleştirilen Nevruz Bayramı kutlamalarına yerel kıyafetlerle katılan öğrenciler, Türk Cumhriyetlerinin kültürünü yaşattı.

Denizli’de Türk dünyasının Nevruz Bayramı, İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesinde gerçekleştirilen programla coşku içinde kutlandı. Okul bahçesinde yapılan etkinliklere İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Kültür Turizm Müdürü Turan Veli Akyol, sendika temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve misafirler katıldı.

Okul öğrencileri tarafından kurulan Türk Cumhuriyetleri standlarının yer aldığı etkinlikte öğrenciler yerel kıyafetlerle Türk Cumhuriyetlerini kutlamalara katılanlara tanıttı.

Türk Cumhuriyetleri tanıtım stantlarını tek tek gezerek öğrencilerden bilgiler alan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Nevruz Bayramı, Türk dünyası ve tüm Türk toplumları için önemli bir gün. Baharın uyanışı, göçmen kuşların yuvaya dönmesi, tabiatın hareketlenmesi ve her şekilde birlik ve beraberliğe vesile olan bir günümüzdür. Sevgili gençler böyle bir günde İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi olarak güzel bir organizasyon gerçekleştirdiğinizden dolayı çok memnun oldum. Bu kültürümüzü sizlerle beraber geleceğe aktaracağız. Türk Birliğinin sağlanması noktasında bu bayrak sizde olacak. Birliğimiz dirliğimiz daim olsun. Türk Birlikteliği daim olsun diye nevruz ateşimizi yakarak, demir döveceğiz. Nevruz Bayramımız kutlu olsun” dedi.

21 Mart’ta bahar gelişi ve doğa yeniden canlanışı simgeleyen nevruz ateşi İl Millî Eğitim Müdürü ve programa katılanlar tarafından yakıldı. Yakılan Nevruz Ateşin üzerinden İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve etkinliklere katılanlar atladı. Program örs üzerinde demir döverek devam etti. Etkinlikler folklör gösterilerinin ardından sona erdi.