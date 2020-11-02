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Turizm sektörünü canlandıracak destek paketi hazırlandı

DENİZLİ TİCARET ODASI BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GARANTİSİ VE KREDİ GARANTİ FONU KEFALETİ İLE BANKALAR TARAFINDAN 10 MİLYAR TL KREDİ SAĞLANACAĞINI AÇIKLADI. BAŞKAN ERDOĞAN, “KREDİLER, 1 KASIM 2021 TARİHİNİ AŞMAMAK KAYDIYLA, AZAMİ 12 AY ÖDEMESİZ DÖNEM OLMAK ÜZERE 48 AY VADELİ OLACAKTIR” DEDİ.

DENİZLİ 02.11.2020, 13:50
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Turizm sektörünü canlandıracak destek paketi hazırlandı

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, turizm sektörü için Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacağını açıkladı. Başkan Erdoğan, “Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır” dedi.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye Bankalar Birliği’nden alınan yazıya göre, Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacağını dile getirdi. Başkan Erdoğan, “Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlenmiştir. Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacaktır. Kredi ve kefalet limitleri ciro aralıklarına göre belirlenecektir. Uygulama esaslarına ilişkin detaylar Kredi Garanti Fonu’nun internet adresinde yer almaktadır” diye konuştu.

Erdoğan, Turizm Destek Paketini kullandıracak 15 bankanın olduğunu belirtti.

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