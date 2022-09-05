Tükürük bezindeki tümörün alınması için Hollanda’dan Cerrahi Hastanesi’ne geldi

Hollanda’da tükürük bezi kuyruğunda bir tümöral kitlenin olduğunu ve bunun yüz felciyle sonuçlanabileceğini öğrenen hasta, 3 bin 500 kilometre yol kat ederek geldiği Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde yapılan başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Hollanda’da yaşayan 48 yaşındaki Gülten Candan, boynunda oluşan şişlik sonrası Hollanda’da bir hastaneye giderek muayene oldu. Burada yapılan tetkiklerde tükürük bezi kuyruğunda tümör olduğunu öğrenen hasta, yüz felci kalma riski olduğunu duyduktan sonra Türkiye’de hastane araştırmaya başladı. Yaptığı uzun araştırmalar sonucu Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nin başarılı operasyonlarını gören Candan, hiç düşünmeden yola çıktı.

3 bin 500 kilometre yolculuk yapan Candan’ın Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde Op. Dr. Bülent Kamil Aykal tarafından muayenesi yapılarak ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından tüm riskleri geride bırakan hasta, tümöründen ve oluşan şişlikten kurtularak sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası teşekkürlerini ileten Candan, bütün tedavi sürecinin beklediğinden kısa sürdüğünü söyledi.

“Herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadık”

Tüm riskleri geride bırakarak ameliyatın başarılı bir şekilde geçtiğini belirten Op. Dr. Bülent Kamil Aykal, “Hastamız Gülten Candan, bize Hollanda’dan boyunda şişlik şikayeti ile geldi. Ana tükürük bezinin altında, yani çenesinin altında bir şişlik mevcuttu. Bu şişlik yaklaşık 2,5-3 cm boyutlarındaydı. Ultrason, MR gibi ileri tetkiklerle radyolojik görüntülemelerimizi yaptık. Fiziki muayene ve radyolojik görüntülemelerimiz sonucunda, hastamızın tükürük bezi kuyruğunda bir tümöral kitlenin olduğunu gördük. Hastamıza bu tümöral kitlenin ameliyat ile alınması gerektiğini ve yüz felci olma riski olduğunu söyledik. Karşılıklı alınan kararlar doğrultusunda ameliyatımızı gerçekleştirdik, gayet başarılı geçen ameliyatımızda hastamızın boynundaki tümöral kitleyi alarak sağlığına kavuşturduk.

“Çok memnun kaldım”

Tedavi sürecinin beklediğinden kısa sürdüğünü ve başarılı geçtiğini belirten Gülten Candan “Boynumda şişlik şikayeti ile Hollanda’da bir hastaneye gittim. Hollanda’da tedavim uzun süreceği için bu yüzden Türkiye’ye geldim. Tercihim Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Bülent Kamil Aykal oldu. Doktor beyden çok memnun kaldım, her şey çok güzel ve kısa sürede gerçekleşti. Ameliyat öncesinde ve sonrasında ilgi ve alakasını hiç eksik etmedi. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.