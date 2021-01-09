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Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşlı adam tüfeğini temizlerken kendini vurdu. Yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan adam, başka hastaneye sevk edilirken aşırı kan kaybı sonucu hayatını kaybetti.
DENİZLİ 09.01.2021, 22:53
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Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşlı adam tüfeğini temizlerken kendini vurdu. Yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan adam, başka hastaneye sevk edilirken aşırı kan kaybı sonucu hayatını kaybetti.Olay, Çivril ilçesi Sundurlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk babası 54 yaşındaki İsmail Balkan, mahalle dışında bulunan besihanesinde tüfek temizliği yaparken, tüfeğin ateş alması sonucu bacağının dizİ üstünden yaralandı. Kanlar içinde kalan yaşlı adam telefonuna sarılarak oğlunu ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi. İsmail Balkan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Denizli’ye sevk edilen Balkan, yolda aşırı kan kaybı sebebiyle hayatını kaybetti.
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