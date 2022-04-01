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Triatlonun yeni yetenekleri aranıyor

Denizli’de Türkiye’nin Önderleri projesi çerçevesinde etkinliklere katılan lise öğrencilerine triatlon sporu, sporcu seçimleri ve yurt genelinde yapılacak yarışlarla ilgili olarak bilgi verildi.

DENİZLİ 01.04.2022, 11:54
Triatlonun yeni yetenekleri aranıyor

Denizli’de Türkiye’nin Önderleri projesi çerçevesinde etkinliklere katılan lise öğrencilerine triatlon sporu, sporcu seçimleri ve yurt genelinde yapılacak yarışlarla ilgili olarak bilgi verildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Triatlon sporunun bilinirliğinin arttırılması için başlattığı tanıtım toplantılarını sürdürmeye devam ediyor. Federasyon Başkanı Yalçınkaya, Başkan Vekili Emin Kabukçu ile birlikte İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik hazırlanan ‘Türkiye’nin Önderleri’ projesinde etkinliklere katılan öğrencilerle Denizli İmam Hatip Mezunları ve Mensupları (DENİMDER) binasında bir araya geldi. Federasyon olarak Triatlon’un tüm Türkiye’ye yapılması, alt yapının oluşması ve yeni sporcuların kazanılması için tanıtım toplantıları düzenlemeye devam ettiklerini anlatan Federasyon Başkanı Yalçınkaya, 2022 yılı içinde 9-10 ve 11-12 yaş gurupları arasında bölgesel ligler başlatılacağını söyledi.

"Onlara triatlon branşını tanıttık"

Federasyon olarak sporcuların yarışlara 2-3 saatlik mesafelerde ulaşması için, birbirine 250 kilometre civarı yakınlıkta ki illerden 14 bölge oluşturduğunu ifade eden Yalçınkaya, her bölgede üç yarışın yapılacağını, her bölgedeki yarışlardan en az ikisine katılan sporcuların Türkiye finaline katılma şansı yakalayacağına dikkat çeken Başkan Yalçınkaya, ilk yıllarda sadece aquatlon (yüzme+koşu) olarak icra edilecek bölgesel yarışların, sonraki yıllarda Triatlona çevrileceğine dikkat çekti. Yalçınkaya, “Gençlerle birlikte olduk. Benim için çok büyük bir keyifti. Onlara triatlon branşını tanıttık. Triatlon ile ilgili bilgiler verdik. Onlarla sohbet edip, sorularını cevapladık. İnanılmaz keyifli bir sohbet oldu. Bizi misafir eden Fatih başkana ve tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrenciler için faydalı bir tanıtım toplantısı oldu

Projeye katılan öğrencilere yönelik hafta sonları farklı etkinlikler ve organizasyonlar düzenlediklerine dikkat çeken Denizli İmam Hatip Mezunları ve Mensupları (DENİMDER) Başkanı Fatih Işık, “Bugün cumartesi etkinlerimizde gençlerimizle beraber ve triatlon başkanımızı misafir ettik. Gençlere triatlonla ilgili çok güzel bilgiler verdi. Yeni heyecan kattılar. Ben başkanımıza ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Biz DENİMDER olarak önümüzdeki tiriatlon yarışmalarına katılmak için yeni projelerle tekrar gençlerle buluşacağız.” Dedi. Konuşmaların ardından DENİMDER Başkanı Fatih Işık, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya’ya teşekkür plaketi verdi. Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

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