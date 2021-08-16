banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Başakşehir Şehir hastanesinde 4. Doz aşılama başladı
Başakşehir Şehir hastanesinde 4. Doz aşılama başladı
Fener’e acil golcü aranıyor!
Fener’e acil golcü aranıyor!
Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi ile paylaşımı olay oldu!
Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi ile paylaşımı olay oldu!
Taliban'ın, yerel halktan talebi: '15 yaşından büyük kızlarınızı...'
Taliban'ın, yerel halktan talebi: '15 yaşından büyük kızlarınızı...'

Triatlonda Denizli damgası

Triatlon Türkiye Kupası final yarışları 14-15 Ağustos tarihlerinde Eğirdir’de düzenlendi. Son beş yarışın en iyi puanlamasının sonucunda Denizlili sporculardan Sıla Gür Türkiye Şampiyonu oldu. Burak Çağdaş Gençlerde, Barış Türkcan ise Yıldızlarda Türkiye ikincisi olarak sezonu madalya ile kapattı.

DENİZLİ 16.08.2021, 15:31
Triatlonda Denizli damgası

Triatlon Türkiye Kupası final yarışları 14-15 Ağustos tarihlerinde Eğirdir’de düzenlendi. Son beş yarışın en iyi puanlamasının sonucunda Denizlili sporculardan Sıla Gür Türkiye Şampiyonu oldu. Burak Çağdaş Gençlerde, Barış Türkcan ise Yıldızlarda Türkiye ikincisi olarak sezonu madalya ile kapattı.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından 14-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Eğirdir Oral-B Triatlonu tamamlandı. Liman bölgesinde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 600 sporcu katıldı. Sporcular yarışlarda yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında ter döktü. Triatlon Türkiye Kupası Finalinde Denizlili triatloncular büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından 2021 yılı sezonu boyunca yapılan 5 Türkiye kupası yarışından en iyi 3 yarışın puanlamaya alındığı sezon finali sonunda Sıla Gür Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu oldu. Final etabında aldıkları gümüş madalyaları genel sıralamada da koruyan Burak Çağdaş ve Barış Türkcan, Gençler ve Yıldızlar Türkiye ikincisi oldu. Yarışmaya katılan diğer Denizlili sporculardan Emin Aydoğan Elitler Türkiye yedincisi, Hasan Akçay Elitler Türkiye sekizincisi, Damlanur Demirbaş Yıldızlar Türkiye sekizincisi, Arda Bayram Yıldızlar Türkiye dokuzuncusu, M3-A kategorisinde Ahmet Yavuz Tekinkaya ve Yiğit Acımaz Türkiye on birincisi oldular.
Yorumlar (0)
28°
açık