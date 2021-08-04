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Tren yolu üzerindeki 4 noktada yangın

Denizli Bozkurt ilçesinde tren yolu üzerinde 3-4 noktada meydana gelen yangına çevredekiler ve görevliler müdahale etti.

DENİZLİ 04.08.2021, 13:55
Tren yolu üzerindeki 4 noktada yangın

Denizli Bozkurt ilçesinde tren yolu üzerinde 3-4 noktada meydana gelen yangına çevredekiler ve görevliler müdahale etti.

Yangın, Alikurt Mahallesi yakınındaki tren yolunun geçiş güzergahında belirli aralıklarla 3-4 noktada meydana geldi. Kent merkezine doğru yol güzergahında yükselen dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü. Denizli istikametine doğru giden trenin ardından dumanların yükselmesi sonucu vatandaşların trenden atılmış olacağı düşünülüyor. Ancak sıcaklık nedeniyle tren raylarından çıkan kıvılcımlarında neden olmuş olacağı belirtiliyor. Vatandaşların ve görevlilerin müdahalesi ile yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
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