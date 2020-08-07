Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Denizli’nin Çameli ilçesinde, tarladan dönen adamın kullandığı traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Çameli ilçesi Sofular Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde traktörü ile tarladan dönen Mehmet Çoban direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çoban’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Çoban’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.