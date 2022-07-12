banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti

Traktörden düşen yaşlı adam sıkıştığı yerde hayatını kaybetti

Denizli’de tarlasına çalışmak için giden yaşlı adam, traktörden düşmesi sonucu makine arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

DENİZLİ 12.07.2022, 11:17
Traktörden düşen yaşlı adam sıkıştığı yerde hayatını kaybetti

Denizli’de tarlasına çalışmak için giden yaşlı adam, traktörden düşmesi sonucu makine arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, Çivril ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Efe, traktörü ile sabah saatlerinde elma bahçesine çapa çekmeye gitti. Akşam olmasına rağmen eve dönmeyen Mehmet Efe’yi aramaya giden çocukları babalarının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine çağrılan jandarma yaptığı ilk incelemede Mehmet Efe’nin traktörden düştüğünü ve çapa makinesini çalıştıran şaft ile makine arasına sıkıştığını tespit etti.

Olay yeri incelemesinden sonra Mehmet Efe’nin cenazesi Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu