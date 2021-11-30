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Trafik kurallarını eğlenerek öğreniyorlar

Denizli’de hizmete açıldığı ilk günden beri çocuklara trafik kurallarını eğlenerek öğreten Denizli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

DENİZLİ 30.11.2021, 10:23
Trafik kurallarını eğlenerek öğreniyorlar

Denizli’de hizmete açıldığı ilk günden beri çocuklara trafik kurallarını eğlenerek öğreten Denizli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Denizli’de çocukların trafik kurallarını öğrenmesi ve küçük yaşlarda trafik bilinci oluşturmak hedefiyle hizmete açılan ve bugüne kadar on binlerce çocuğa hizmet veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı, 7-10 yaş grubu öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimleri veriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nda ilk olarak teorik, daha sonra ise uygulamalı eğitimler veriliyor. Teorik eğitimler kapsamında çocuklara, “Trafik nedir, nerelerden yürümeliyiz. Karşıya nerelerden geçmeliyiz. Yayaları ilgilendiren trafik işaretleri nelerdir. Bisiklet kullanırken uyulması gereken kurallar, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar ve toplu taşıtlarda görgü ve nezaket kuralları” gibi temel konular anlatılıyor. Uygulamalı trafik eğitimlerinde ise akülü arabalar, döner, ışıklı, ışıksız kavşaklar, yaya geçitleri, trafik levhaları gibi trafikte yer alan tüm unsurlar gösteriliyor. 7 bin metrekarelik alanı kapsayan merkezde trafik kuralarının eğlenerek öğrenen çocuklar keyifli zaman geçiriyor. Trafik eğitimine katılarak keyifli bir gün geçiren 8 yaşındaki Kübra Kaya, "Bugün burada trafik kurallarını öğrendik, arabaları nasıl kullanacağımızı öğrendik. Burayı çok sevdim. En çok araba sürmeyi sevdim" dedi. Halil Yaşar ise, "Burada trafik ışıklarını, trafikte neler yapacağımızı ve trafik kurallarını öğrettiler. Çok güzel, çok tatlı bir yer yapmışlar, çok sevdim" ifadelerini kullandı.

"Hayat boyu kullanacakları trafik kurallarını öğreniyorlar"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, uzun yıllardır hizmet veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nın Türkiye’deki sayılı tesislerden biri olduğunu söyledi. Bugüne kadar on binlerce çocuğa eğitim vererek, çocuklara küçük yaşta trafik bilinci aşıladıklarını anlatan Başkan Zolan, "Çocuklarımızın hayat boyu kullanacakları trafik kurallarını küçük yaştan itibaren veriyoruz. Burada çocuklarımız hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. İnşallah bu tesiste verilen eğitimler trafik kazalarının da azalmasına neden olur. Trafik eğitimi almayan çocuğumuzun kalmaması için ailelerimize mutlaka çocuklarını buraya getirmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

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