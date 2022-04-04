TR32 bölgesinde TÜFE Mart ayında yüzde 6,13 arttı

DENİZLİ (İHA) – Denizli, Aydın ve Muğla illerinin dahil olduğu TR32 bölgesinde, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) geçen ay yüzde 6,13 arttı. Fiyatı en çok artan motorin, en çok azalan ise kabak oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksini yayımladı. Bu çerçevede Aydın, Denizli ve Muğla illerinin dahil olduğu TR32 bölgesinde TÜFE geçtiğimiz Mart ayında yüzde 6,13 arttı. TR32 bölgesinde TÜFE’de 2022 yılı Mart ayında; bir önceki aya göre yüzde 6,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,31 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,75 artış gerçekleşti.

Türkiye genelinde ise 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22.81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla artış “ulaştırma” grubunda gerçekleşti

TR32 bölgesinde ana harcama gruplarına göre TÜFE’de bir önceki aya göre en fazla artış yüzde13,15 ile “ulaştırma” grubunda, Türkiye genelinde de en fazla artış yüzde 13,29 ile “ulaştırma” grubunda gerçekleşti.

Aylık en az artış gösteren grup “giyim ve ayakkabı” oldu

Diğer taraftan yine ana harcama gruplarına göre TR32 Bölgesinde bir önceki aya göre en az artış gösteren grup yüzde 0,03 ile “giyim ve ayakkabı”, Türkiye genelinde de en az artış gösteren grup yüzde 1,78 ile “giyim ve ayakkabı” oldu.

Aylık olarak en yüksek artış gösteren ürünler motorin yüzde 33.22, kuru soğan yüzde 24.34, kömür yüzde 24.06, belediye otobüs ücreti yüzde 19.66 ve ekmek yüzde 16.74 oldu. Aylık olarak en fazla azalış gösteren ürünler ise kabak yüzde 25.87, ıspanak yüzde 22.87, kadın kazak yüzde 15.18, maydanoz yüzde 25 ve erkek mont yüzde 10.33 olarak gerçekleşti.