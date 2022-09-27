Toprağını tanıyan çiftçilerin verimi artırması hedefleniyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, çiftçilerin ürün verimini artırarak gübre maliyetlerini düşürmek için hayata geçirdiği “Toprağını Tanı” projesi çerçevesinde toprak analizleri yapılmaya başlandı. Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren çiftçiler destekleri için Başkan Zolan’a teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin üreticilerin toprak analizi yaptırmalarının teşvik edilmesi, toprak analizine dayalı gübreleme programlarının yaygınlaştırılması, güvenli ve verimli gıda üretimi ile toprak-su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi amacıyla hayata geçirdiği “Toprağını Tanı” projesi hayata geçti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar’ın imzaladığı protokolün ardından ekipler, kendilerine müracaat eden üreticilerin tarlalarından toprak numuneleri almaya başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Denizli Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri ekipleri Pamukkale ilçesinin Irlıganlı Mahallesi’ndeki tarlalardan toprak numuneleri aldı. Çiftçi Erhan Çaylı toprak analizini tüm çiftçilerin yaptırması gerektiğini belirterek, “Daha kaliteli ürün elde etmek için toprağımızda eksik olan elementleri tespit etmek açısından önemli bir uygulama. Uzmanlar analiz sonuçlarına göre hangi gübreyi ne miktarda kullanmamız gerektiğini anlatıyor. Gübreleme maliyetleri yarı yarıya düşüyor” dedi.

Az masraf daha kaliteli ürün

Tarlasından toprak numunesi alınan çiftçi Ahmet Tümbek ise, daha önce nar bahçesinde de toprak analizi yaptırdığını anlattı. Maliyeti düşürüp ürün verimini artırmak amacı ile yaptırdığı toprak analizinin faydasını bariz bir şekilde yaşadığını söyleyen Tümbek, şunları kaydetti: “Geçen yıl 110 kilogram alt gübresi, 25 kilogram üst gübresi kullandım. Yaptırdığım analizden sonra ise 55 kilogram gübre kullandım. Ürünüm bu yıl geçen yıldan kalibre olarak bir miktar daha yüksek. Geçen yıl tanesi 700 gram gelen bir nar bu yıl 800 gram civarında geliyor. Büyükşehir Belediyemizin bizlere yaptığı bu katkı için teşekkür ederim"

Büyükşehir çiftçinin, üreticinin yanında

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kırsal kalkınma için destek verdikleri projelerden çok olumlu dönüşler aldıklarını anlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak yine örnek bir projeyi daha hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Zolan, bilinçli tarımın önemine dikkati çekerek, “Toprağını Tanı projesine katılan çiftçilerimiz çok memnunlar. Yapılan analizlerle, ekim yapılacak tarlaların hangi gübreye ne kadar ihtiyacı olduğu tespit ediliyor ve buna göre işlemler yapılıyor. Çiftçilerimiz İnşallah daha az maliyetle daha verimli ve kaliteli ürünler elde edecek. Şimdiden hayırlı bereketli olsun inşallah. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya, onları tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.