Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 2 bin 408 metrekareden oluşan ‘Nergis Toplantı ve Düğün Salonu’ hizmete hazır hale getirildi.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Gerçekleştirdiği hizmetler ile ilçenin çehresini değiştiren Merkezefendi Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve ilçenin düğün ve toplantı salonu ihtiyacını karşılayacak olan “Nergis Toplantı ve Düğün Salonu” Merkezefendili konuklarını ağırlamak için hazır. 2 bin 408 metrekareden oluşan Nergis Toplantı ve Düğün Salonu’nda çiftler en mutlu günlerinde, uygun fiyatla şık ve nezih bir ortamda düğünlerini yapabilecek. Bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere üç kattan oluşan binada çok amaçlı salon, yönetim ofisi ile dört adet ofis bulunuyor.

“İlçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendili hemşehrilerimize her alanda hizmet vermek için mesai arkadaşlarımızla birlikte bütün gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı içinde hemşehrilerimizden gelen talepler doğrultusunda, ekonomik krizin en derin şekilde hissedildiği bugünlerde, evlilik aşamasındaki gençlerimizin en mutlu günlerini, en uygun fiyatlarla, yaşayacakları Sümer Mahallemizdeki Nergis Toplantı ve Düğün Salonumuzu ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burası sadece düğün salonu olarak değil, toplantı salonu olarak da kullanılabilecek ve geniş bir kesime hizmet verecek. Salonumuz, Merkezefendimize hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.