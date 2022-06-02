Tiyatronun başkenti Denizli’de geri sayım başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 34.’sünü düzenleyeceği Uluslararası Tiyatro Festivali, başlıyor. 5’i yurtdışından olmak üzere toplam 23 tiyatro grubunun katılacağı festivalin korteji 3 Haziran Cuma günü saat 17.00’de yapılacak. Denizlililerin tiyatroya doyacağı festivalde toplam 400 tiyatro oyuncusu 34 eseri sahneye koyacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 34.’sünü düzenleyeceği Uluslararası Tiyatro Festivali 3 Haziran-13 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Tiyatronun başkenti Denizli’de düzenlenecek festivale bu yıl 5’i yurtdışından olmak üzere toplamda 23 tiyatro grubu katılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi 34. Uluslararası Tiyatro Festivali’nin korteji ise 3 Haziran Cuma günü saat 17.00’de Denizli Valiliği önünden başlayarak, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda son bulacak. Burada çelenk sunma töreni, açılış konuşmaları ve sokak gösterileri yapılacak festivalde 400 dolayında tiyatro oyuncusu sahne alacak. Denizlililerin tiyatroya doyacağı festivalinde 23 tiyatro grubu toplamda 34 oyunu sahneye koyacak.

Yurt içi ve yurtdışından gelecek gruplar sadece Denizli merkezde değil, ilçelerde de boy gösterecek. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ile Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek eserlerin yanı sıra, Sarayköy, Tavas ve Çivril’de de 6 farklı oyun tiyatroseverlerle buluşacak. Tiyatroseverler festivalle ilgili ayrıntılı bilgi ve rezervasyona http://tiyatro.denizli.bel.tr ile Çatalçeşme Oda Tiyatrosu gişesinden ulaşabilecek. Festivalin açılış oyunu ise 3 Haziran 2022 Cuma günü saat 20.45’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda sahnelenecek "Venedik Taciri" adlı eser olacak.

34 yıllık festivale davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 1984 yılında başlayan dev organizasyonun uzun yıllar içinde Denizli ile bütünleştiğini vurguladı. Denizli’ye yakışır kültür ve sanat günlerinin dolu dolu yaşanacağını kaydeden Başkan Zolan, "Ulusal ve uluslararası anlamda çok önemli bir yere sahip olan bu özel organizasyonu bir kez daha gerçekleştirmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Tiyatro Festivali ile şehrimiz geçmiş yıllarda olduğu gibi tiyatroya doyacak. Festivalimiz hayırlı olsun. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel oyunları izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.