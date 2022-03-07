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Tiyatro topluluğu iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat çekti

Merkezefendi Belediyesi ile Denizli Kadın Platformu işbirliğiyle 3 gün sürecek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerinin ilki Arslanköy Kadınlar Tiyatro topluluğuyla ilk oyun Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Salonda boş koltuğun kalmadığı oyunda iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya dikkat çekildi.

DENİZLİ 07.03.2022, 13:28
Tiyatro topluluğu iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat çekti

Merkezefendi Belediyesi ile Denizli Kadın Platformu işbirliğiyle 3 gün sürecek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerinin ilki Arslanköy Kadınlar Tiyatro topluluğuyla ilk oyun Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Salonda boş koltuğun kalmadığı oyunda iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya dikkat çekildi.

Merkezefendi Belediyesi ile Denizli Kadın Platformu işbirliğiyle 3 gün sürecek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerinin ilki Arslanköy Kadınlar Tiyatro topluluğunun ‘Ana, Gökyüzü Delinmiş’ isimli oyunu Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Salonda boş koltuğun kalmadığı ve yoğun katılımın sağlandığı oyunda iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya dikkat çekildi. 10 yıl önce Mersin’e bağlı Arslanköy’de sadece kadınları buluşturarak kurduğu tiyatro ile yola çıkan ödüllü oyuncu ve yönetmen Ümmiye Koçak ve ekibi oyun içerisinde köydeki halkı bilinçlendirip, iyiliği, güzelliği ve dostluğu da hatırlattı. Oyun sonunda Ümmiye Koçak ve ekibi sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, oyuna gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Başkan Doğan, “Sizlere bir söz vermiştik. Bu salonları tiyatroyla, sinemayla, sanat etkinlikleri ile buluşturacağız demiştik. Bugün bunu başardığımızı düşünüyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Kadını itibarsızlaştıranlara inat bu salonları dolduruyoruz”

Kadın dernekleri ve kadınlarla birlikte mücadele verdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Maalesef üzülerek söylüyorum ki, bu yüzyılda Türkiye’de kadın haklarından, kadın mücadelesinden bahsediyoruz. Bu mücadeleyi de kadın derneklerimizle ve sizlerle veriyoruz. Hala daha en temel insani hak olan kadının yaşama hakkını tesis edemeyenlere, toplumsal cinsiyet eşitliğini kabul etmeyenlere, cinsel istismara ve kadın cinayetlerine karşı ‘amasız, fakatsız’ karşı olduğumuz için biz bugün bu salonları dolduruyoruz. Hala daha bu yüzyılda çocuk gelinlerin rızası dahilinde evlenebileceklerini söyleyenlere inat, o çocuk gelinlerin yanında olduğumuz için bu salonları dolduruyoruz. Hala daha kadının mini eteğinden, konuşmasından, gülüşünden, kaç çocuk doğuracağından, nerede çalışacağından bahsederek kadını itibarsızlaştıran ve etkisizleştirenlere karşı bu salonları dolduruyoruz” diye konuştu.

“Etkinliklerimiz 3 gün sürecek”

Hiçbir zaman umutsuzluğa yer olmadığını ve Ümmiye Koçak’ın tüm kadınlara örnek olması gerektiğini söyleyen Başkan Doğan, “Bizler sizlerden aldığımız enerji ve güçle çalışıyoruz. Kadının siyasi, sosyal, aile, kadın cinayetlerine karşı toplumdakini statüsünü belirleme anlamında 8 Mart’ı bir simge olarak görüyoruz. Hem geçmişte katledilen kadınlarımızı anıyoruz hem de farkındalık oluşturmak için Denizli Kadın Platformu ile birlikte 3 gün sürecek etkinliklerimizin startını bugün veriyoruz. Biz üreticilere, kooperatiflere çok önem veriyoruz. Bir tane kadın kooperatifimiz var. Yolumuz Ümmiye teyzeyle kesişti. Köyde mücadele veren, alın teri ve emeğiyle kazanan, çocuklarını büyüten kadınlarımıza örnek olsun istedik. Hiçbir zaman umutsuzluğa yer yok. Eğer ki Ümmiye teyze, Mersin’in Arslanköyü’nde bu yaşında bu tiyatro topluluğunu kurup birçok ülkede çıktıysa, birçok ödül aldıysa bu bizim kadınlarımıza örnek olmalı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kendilerini davet ettik. Bizleri kırmadılar, sizlerle birlikte oldukları için çok mutlular. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

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