Tır kontrolsüz kavşakta işçi servisine çarptı: 2’si ağır 17 kişi yaralandı

Denizli’nin Honaz ilçesinde kontrolsüz kavşaktan dönüş yapmak isteyen tırın işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 07.30 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; A.K. idaresindeki 01 AL 511 plakalı tır, kontrolsüz kavşaktan dönüş yapmaya çalıştığı esnada Denizli’den OSB’ye işçi götüren E.B. idaresindeki 20 UA 233 plakalı servis midibüsüne yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan servis aracı, 50 metre sürüklenerek yan yattı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Can pazarının yaşandığı kazada itfaiye ekipleri, servis aracında sıkışan yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı. Servis aracında bulunan 23 kişiden yaralanan 17’si, ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı. Kaza sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, kaza sonrası hastaneye kaldırılan 17 yaralıdan 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğunu, diğer yaralıların ise durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.