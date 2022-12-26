Son Dakika
Tır ile servis minibüsü çarpıştı; 1 ölü 11 yaralı
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde tır ile servis minibüsünün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
DENİZLİ 26.12.2022, 19:15
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde tır ile servis minibüsünün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iş çıkışı fabrikadan aldığı işçileri evlerine götürmekte olan servis minibüsü ile tırın karıştığını kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası can pazarının yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların hastanelere sevk edilmesi için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.