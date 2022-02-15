Tekstilde inovasyon eğitimleri başladı

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün teknik destek almaya haz kazanan ’Tekstilde İnovasyon’ projesi kapsamında, 50 öğretmen ve 50 öğrencinin eğitimler alacağı belirtildi.

Proje kapsamındaki tekstil ve moda tasarımı alanı ve döner sermaye işletmesi bulunan 5 meslek lisesinin ilgili alanlarından 50 öğretmen ve 50 öğrenci eğitimlere başladı. Pamukkale Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde yapılan proje eğitimleri açılış programına İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürleri Mahmut Gürhan ve Yasin Temel, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Amacımız ülkemizin iş gücü piyasasına ciddi bir katkı sağlamak”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yaptığı konuşmasında “Mesleki eğitim alanında öğretmenlerimizin mesleki çalışmalarına katkı sağlamak ve meslek lisesi öğrencilerimizi donanımlı bireyler haline getirmek için bütüncül olarak olaya bakıyoruz. Hem akademik çalışma anlamında hem de destekleyici projeler noktasında gayretlerimiz devam ediyor. Tekstil ve moda tasarımı alanında, meslek liselerimizin döner sermayelerini güçlendirmek, üretilen ürünlerinin niteliğini artırmak, piyasa koşullarına göre daha aranılan ürünlerin ortaya konmasını sağlamak birinci önceliğimizdir. Tekstil’de İnavosyan projemizle toplam 50 öğretmen ve 50 öğrencimiz proje süresince inovasyon, satış stratejileri ve markalaşma ile ilgili eğitimler alacaklar. Netice olarak ise; sahada bu eğitimlerin karşılığını alacağımıza inanıyoruz. Eğitimlere başladığımız bu günde projemizi bugüne kadar geliştiren ve hazır hale getiren değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Denizli’de yapılan bu güzel işlerin atfedileceği kişiler değerli öğretmenlerimizdir. Proje ile Tekstil ve Moda Tasarımı alanı bulunan meslek liselerinin döner sermaye işletmeleri aracılığıyla üretilen ürünlerinin, üretim organizasyonundaki inovasyonlarına, piyasada rekabet edebilir hale gelmelerine, yeni pazarlar bulmalarına ve katma değer oluşturacak markalar haline gelmelerine katkı sağlanması hedefleniyor. Marka Oluşturma danışmanlığı ile de mesleki eğitim veren okullara ürün marka tescili kazandırma çalışmaları yapılacaktır” diye konuştu.

Projede yer alan meslek liseleri listesinde ise Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer aldı.