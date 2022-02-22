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Teknofest 2022 Denizli Hazırlık Çalıştayı yapıldı

Samsun’da düzenlenecek olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline hazırlık amacıyla tecrübe sahibi öğretmenlerin buluşturulması ve bilgi paylaşımlarında bulunulması için Denizli dahil 18 ilde Çalıştay yapılması planlandı.

DENİZLİ 22.02.2022, 10:16
Teknofest 2022 Denizli Hazırlık Çalıştayı yapıldı

Samsun’da düzenlenecek olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline hazırlık amacıyla tecrübe sahibi öğretmenlerin buluşturulması ve bilgi paylaşımlarında bulunulması için Denizli dahil 18 ilde Çalıştay yapılması planlandı.

Hayal eden, araştıran, geliştiren, üreten Türkiye için 2022 yılında Samsun’da düzenlenecek olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline hazırlık amacıyla "Teknofest 2022 Tecrübe Paylaşım Etkinlikleri" adı altında Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesindeki okullarda görev yapan öğretmenler ile Teknofest 2021 finallerine katılarak ödül alan tecrübe sahibi öğretmenlerin buluşturulması ve bilgi paylaşımlarında bulunulması kapsamında ülkemiz genelinde 18 ilde Çalıştay yapılması planlandı. Denizli’nin Merkezefendi İlçesi Servergazi İmam Hatip Ortaokulunda yapılan Teknofest 2022 Denizli Hazırlık Çalıştayı açılışına Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, okul müdürleri ve öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici Teknofest 2022 Denizli Hazırlık Çalıştayı açılış konuşmasında, “Gençler, hayal eden, kendini geliştiren, üreten ve irade ortaya koyan bir Türkiye için bizim yapacağımız çok şeyler var. Öncelikle akademik anlamda yapmış olduğumuz çalışmalar ile bunun yanında kültürel, sportif çalışmalar ve farklı projelerde etkili ve yetkili olabilmemiz için bizlere düşen çok önemli görevler var. Denizli olarak belli bir hedefi tutturmuş bir iliz. Ama daima daha iyisi için çalışıyoruz. Bizler sizleri hayata hazırlarken bugünün şartlarına göre değil geleceğe göre hazırlıyoruz. Bugün bugünde kalıyor. Yarını planlamak için kim nerede daha iyisini yapıyorsa onları geçmemiz gerekiyor ve onların yaptığından daha iyisini yapmak bir zaruriyet halini alıyor” dedi.

“Denizli olarak hedefimiz, ilimizi temsil etmektir”

Konuşmalarının devamında Müdür Ekici, “Her geçen gün adete devleşen bir etkinlik olan Teknofest, Milli teknoloji hamlelerimizin buşuştuğu bir festival halini aldı. Bilimle ilgili çalışmalar emekleme ile başlayıp yürüme ve koşma safhalarını geçerek büyük buluşlara yol açıyor. Denizlili olarak her alanda varlığınızı ispat etmeniz gerekiyor. Siz değerli öğrencilerimizin hayallerinde öğretmenleriniz, okullarınız ve bizlere her zaman destekçiniz olacağız. Teknofest başvuruları 28 Şubat 2022 itibari ile sona eriyor. Denizli olarak hedefimiz Samsun ilinde gerçekleştirilecek olan festivalde çok fazla başvuru yaparak onlarca proje ile ilimizi temsil etmektir” diye konuştu.

Teknofest ile ilgili 30 Öğretmen ve 46 öğrenci tecrübelerini paylaştı

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü temsilcisi Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Ayhan Yağız, Denizli İmam Hatip Okulları okul idarecileri, 4 takım lideri ile Acıpayam, Bozkurt, Buldan, Çal, Pamukkale, Merkezefendi ve Sarayköy ilçelerinden gönüllü olarak 30 Öğretmen ve 46 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda, Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Ayhan Yağız, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Teknofest İl Koordinatörü Serkan Eriş, Servergazi İmam Hatip Ortaokulu Bilişim Öğretmeni Seyfullah Olgun, Nezihe Derya Baltalı Bilim Sanat Merkezi Matematik Öğretmeni Elif Pelin Eriş, Servergazi İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Mehmet Ensar Çalışan sunumları ile Teknofest ile ilgili bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

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