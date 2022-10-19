Tekerlekli sandalyesiyle takımını yalnız bırakmıyor

Sarayköy’de yaşayan 38 yaşındaki bedensel engelli İsmail Çetin, tekerlekli sandalyesiyle gönül verdiği Sarayköyspor’un evinde oynadığı her maçta tribünlerdeki yerini alarak takımına destek oluyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grupta mücadele eden Sarayköyspor, yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı. Mücadelenin 3’üncü haftasında zirveyi kimseye bırakmayan kırmızı siyahlı ekip ligdeki zirvesini koruyor.

38 yaşındaki İsmail Çetin, Sarayköy İlçe Stadyumu’nun en dikkat çeken taraftarlarından birisi haline geldi. Bedensel engelli olarak dünyaya gelen Çetin, kırmızı siyahlı renklere tutkusu nedeniyle her iç saha karşılaşmasında stadın yolunu tutuyor. Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan fanatik taraftara, maç boyunca babası Mehmet Çetin eşlik ediyor. Sarayköyspor formasını giyen ve boynuna atkısını takan Çetin, en ön sıradan yapılan tezahüratlara elinde tuttuğu Sarayköyspor bayrağını sallayarak eşlik ediyor, takımına destek veriyor.

Sarayköyspor’un ilçenin gururu olduğunu her zaman destek için yerlerini alacaklarını belirten 67 yaşındaki baba Çetin, “Oğlum, doğuştan bedensel engelli ancak her şeyi anlayabiliyor. Sarayköyspor’u da çok seviyor. Maçları yakından takip ediyoruz. Gol attığında heyecanlanıyor ve mutlu oluyor” dedi.