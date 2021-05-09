Tekden’den Anneler Günü’nde 2 anneye en güzel hediye

Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık, Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Osman Öztekin ve Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. Nevin Özcan toplam ağırlıkları 2 kilo olan 2 bebeği başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturdular.

26 haftalıkken 795 gram olarak Denizli’de dünyaya gelen Ali Rıza Yüreci 1. ayında 1100 gram ile 31 haftalıkken 850 gram olarak Manisa’da dünyaya gelen Sezai Efe Sakat ise 25. gününde 900 gram olan bebeklere PDA (Patent Duktus Arteriyozus) teşhisi konularak acilen kalp ameliyatı olmaları ve yaşadıkları sorunun ilerlemesi durumuyla bulundukları merkezden Özel Denizli Tekden Hastanesi’ne gönderildi.

PDA (Patent Duktus Arterizasyon) hakkında bilgi veren Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık; “PDA- Akciğer ve kalp arasında olan ve doğumdan sonra kapanması gereken bir bağlantı damarının doğum sonu kapanmaması durumudur. Bu damar anne karnında çocuk için ihtiyaçtır. Ancak doğduktan sonra kapanmazsa ciddi akciğer ve dolayısıyla solunum problemlerine, hatta bebeğin kaybedilmesine sebep olabilir. İlaç tedavisine cevap alınamadığı durumlarda ise mutlaka cerrahi olarak kapatılması gerekmektedir. Prematür ve düşük doğum ağırlıklı bu bebeklerde kalp ameliyatı oldukça risklidir ancak çocuk kalp hastalıkları konusunda uzmanlaşmış tecrübeli ekip ile bu tür tedavilerde başarılı sonuçlar alınabilmektedir” dedi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine kabul edilen 2 bebek aynı gün kalp ameliyatına alındı. Başarılı geçen operasyonların ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınan her iki hastanın da sağlık durumları iyi ve normal kiloya ulaşana dek tedavileri devam edeceği belirtildi.

“Her iki bebeğimizin yüksek riskli olan ameliyatlarını çok şükür başarı ile gerçekleştirdik”

Toplamda 2 kilo olan 2 bebeğin operasyonlarını başarılı bir şekilde gerçekleştiren Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık yaptığı açıklamada; “Her iki bebeğimizin de çok düşük kiloları nedeniyle, yüksek riskli olan ameliyatlarını çok şükür başarı ile gerçekleştirdik. Düşük doğum ağırlığı olan kalp hastası bebeklerin, başarılı tedavileri için cerrahi ekibin yanı sıra Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nin, Anestezi bölümünün ve ameliyathane ekibinin teknik yeterlilik ve tecrübeye sahip olması şarttır. Yenidoğan uzmanımız Doç. Dr. Osman Öztekin ve Anestezi Uzmanımız Uzm. Dr. Nevin Özcan’ın üstün gayretleriyle hastanemizde uyumlu bir ekip olarak ve teknik donanımımızla zorlu kalp hastalıklarının tedavisini güvenle yapabilmekteyiz” diye konuştu.