Tekden’de çocuklar özel fizik tedavi ünitesi açıldı

Çocuğundan yaşlısına birçok hastaya şifa kapısı olan Denizli Tekden Hastanesi, şimdi de pediatrik fizik tedavi ünitesini hizmete sundu. Böylelikle hastane, başarılı hekimleri ve fizyoterapistleri ile çocukların fizik tedavi seansı görerek iyileşmelerine destek oluyor. Açılan Pediatrik fizik Tedavi ve rehabilitasyon ünitesiyle çocukları tedavi etmeye başladıkları için heyecanlı ve mutlu olduklarını belirten Uzm. Dr. Selcen Güre, “Çocuklar için fizik tedavi ünitemizi Tekden Hastanesi bünyesine kazandırdığımız için mutluyuz. Bizimle birlikte çalışan deneyimli fizyoterapist arkadaşlarımız gerekli ekipmanlarımız ile hizmet veriyoruz. 1 aylıktan 16 yaşına kadar olan çocuklarımıza fizik tedavi hizmeti veriyoruz. Tedaviye aldığımız çocuklar genellikle bir takım kas ve sinir sistemiyle ilgili problemi olan çocuklarımız. Doğuştan ve sonradan ortaya çıkan kas hastalıklarıyla ilgili problemlerde ortaya çıkabiliyor. Bu konuda ailelere çok büyük bir görev düşüyor. Tanı ve takipte birlikte hareket etmeliyiz. İşin bir bölümü bizdeyse, çok önemli bir bölümü de ailelerde kalıyor. Bu yüzden anne, baba ve terapistin arasındaki iletişim çok önemli. Bunu burada beraber sürdürmeye çalışıyoruz. Belli aralıklarla kontrollerimizi yapıyoruz. Çocuklar rehabilitasyona ne kadar erken başlarsa çocuğun potansiyalini ortaya çıkarmak o kadar erken oluyor. Dolayısıyla çocuğunuzda herhangi bir anormallik ya da gelişmede gecikme fark ettiğinizde mutlaka bir uzmana danışmanızda fayda olacaktır” dedi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon doktorlarından Uzm. Dr. Erhan Özfidan da, “Pediatrik fizik tedavi, çocuklarda doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan kas ve iskelet sistemi bozukluklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Tedavide asıl amacımız çocukların günlük becerilerini geliştirerek hayata daha kolay uyum sağlamalarına yardımcı olmaktır. Hastanemizde kurulan çocuk fizik tedavi birimimizde tecrübeli fizyoterapistlerimiz ile çocukların tedavilerini gerçekleştirmekteyiz. Çocukluk çağında karşılaşılan ve fizik tedavi gerektiren nörolojik, ortopedik ve ramotolojik hastalıkların tedavisi için fizyoterapist arkadaşlarımızla birlikte çocuk hastalara yardımcı olmaktayız. Unutmayın ki bu tür hastalıklarda tedavi ne kadar erken başlarsa başarı oranı o derece artmaktadır” şeklinde bilgi verdi.