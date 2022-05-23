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Tekden Hastanesi üroloji hekimleri mesane kanserine dikkat çekti

DENİZLİ(İHA) – Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Bölümü hekimleri, kanser türlerine dikkat çekmek ve kanser daha başlamadan önce gerekli önlemlerin alınması için mesane kanserine dikkat çeken Op. Dr. Akın Avcı, doğru bilinen yanlışlarla ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu.

DENİZLİ 23.05.2022, 12:38
Tekden Hastanesi üroloji hekimleri mesane kanserine dikkat çekti

DENİZLİ(İHA) – Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Bölümü hekimleri, kanser türlerine dikkat çekmek ve kanser daha başlamadan önce gerekli önlemlerin alınması için mesane kanserine dikkat çeken Op. Dr. Akın Avcı, doğru bilinen yanlışlarla ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Kanser türlerine dikkat çekmek ve gerekli önlemleri kanser başlamadan önce almak için her ay farklı kanser türleriyle ilgili farkındalık ayları kabul edilmektedir. Mayıs ayı boyunca ‘Mesane Kanseri’ konusuna dikkat çekmek için farkındalık ayı olarak görülmektedir. Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji hekimleri, Mayıs ayı boyunca sosyal medya üzerinden yaptığı mesane kanseri ile ilgili doğru bilinen yanlışlarla ilgili önemli bilgilendirmeler derlendi. Mesane kanseri ile ilgili çok sorulan soruları ve doğru bilinen yanlışları Op. Dr. Akın Avcı, tek tek anlattı.

“İdrarda ağrısız kanama mesane kanseri belirtisidir”

Mesane kanseri ile ilgili doğru bilinen yanlışlardan birinin kanserin belirti vermediğinin bilinmesi olarak belirten Op. Dr. Akın Avcı, “Mesane kanseri ürolojik kanserler içinde en sık belirti veren kanser türüdür. Özellikle idrarda ağrısız kanama şikayetiyle gelen tüm hastalarda aksi ispat edilinceye kadar mesane kanseri olduğunu klinik tecrübelerimizden biliyoruz” dedi.

“Mesane kanserinin bulaşıcı olduğu bilgisi yanlıştır”

Mesane kanserinin bulaşıcı olup olmadığını anlatan Op. Dr. Avcı, “Yanlış bilgilerden biri de mesane kanserinin bulaşıcı olduğu bilgisidir. Bununla ilgili muayenelerimizde hastalardan çok sık soru alıyoruz. Mesane kanseri bulaşıcı değildir. Diğer onkolojik kanser türlerinde olduğu gibi mesane kanseri de bulaşıcı değildir. Bulaşıcı olan hastalıklar genelde enfeksiyon kaynaklı hastalıklardır. Bulaşıcı hastalıklar genelde cinsel yolla bulaşan AIDS ya da üst solunum yolu hastalıkları gibi temas ya da solunum yoluyla geçen hastalıklardır. Ama kanser hastalıkları bulaşıcı değildir” diye konuştu.

“Yapılan biyopsinin kanserin yayılmasına ve hızlanmasına sebep olduğu bilgisi yanlıştır”

Tedavisi sırasında kanserin yayılma durumunun en sık sorulardan biri olduğunu söyleyen Op. Dr. Avcı, “Halkın kanserin teşhis edilmesi ile ilgili doğru bildiği yanlışlardan biri ve bize en çok gelen yanlışlardan biri biyopsi yapılacağı zaman kanserin yayılacağı konusudur. Hastalarımız bunu tüm kanser türleri için sorar. Biyopsi yapılırken çok küçük bir parça alıyoruz. Bu da kanserin yayılmasına sebep olmaz. Hiçbir kanser türünde yapılan biyopsi kanserin yayılmasına ve hızlanmasına sebep olmaz. Ayrıca yapılan biyopsi, doku tanısı koymak ve hastanın daha sonraki tedavi sürecini planlamak için çok önemlidir. Mesane kanserinde erken teşhis çok önemlidir. Düzenli kontrollerle ya da en ufak bir bulgu olduğunda doktor kontrolüyle mesane kanserinin önüne geçebilirsiniz” şeklinde bilgi verdi.

“Sigara içmek mesane kanseri riskini arttırmaz”

Sigaranın mesane kanseri riskini arttırmadığını anlatan Op. Dr. Avcı, “Mesane kanserini arttırdığı bilinen sebeplerin en başında sigara içmek gelir. Sigara içenlerde görülme riski içmeyenlere göre çok daha fazladır. Ama sigara içmeyenlerde mesane kanseri görülmez diye bilgi doğru değildir. Genetik faktörler ve çevresel faktörler tüm kanser türlerinde olduğu gibi mesane kanserinde de etkilidir. Özellikle boyahanelerde çalışanlarda ya da lastik sanayinde çalışanlarda mesane kanserine çok sık rastlanılmaktadır” dedi.

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