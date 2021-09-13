Tekden Hastanesi 600 pehlivan ve 41 başpehlivana sağlık desteği sundu

Merkezefendi Yağlı Güreşlerinde Özel Denizli Tekden Hastanesi, 600 pehlivan ve 41 başpehlivanın katılımıyla gerçekleştirilen güreşlere sağlık desteği verdi.

Denizli’de geçen sene pandemi nedeniyle ertelenen ‘Merkezefendi Yağlı Güreşleri’ 600 pehlivan ve 41 başpehlivanın katılımıyla gerçekleşti. Geçen yıl tüm hazırlıkların tamamlanmasına rağmen pandemi nedeniyle ertelenen ‘Merkezefendi Yağlı Güreşleri’ güreş severlerle buluştu. Birbirinden ünlü, altın kemerli başpehlivanların ve 600 pehlivanın er meydanına çıkacağı yağlı güreşler, Şemikler Spor Tesisi’nde saat 10.00’da başladı. Gün boyu devam eden Merkezefendi Yağlı Güreşleri’nde Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşilyeşil, Osman Aynur, İsmail Koç, Hamza Köseoğlu ve Ertuğrul Dağdeviren gibi isimler yer aldı. Pehlivanlara acil sağlık durumlarında yardımcı olan Özel Denizli Tekden Hastanesi, etkinliğe katılan vatandaşların HES kodlarını sorguladı. Ateşleri ölçülen vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında etkinlik alanına girişleri gerçekleştirildi.