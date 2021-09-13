banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mansur Yavaş'tan Hacettepeli öğrencilere büyük jest
Mansur Yavaş'tan Hacettepeli öğrencilere büyük jest
Trabzon'da 4 gol var kazanan yok
Trabzon'da 4 gol var kazanan yok
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Fener Sivas'a takıldı
Fener Sivas'a takıldı

Tekden Hastanesi 600 pehlivan ve 41 başpehlivana sağlık desteği sundu

Merkezefendi Yağlı Güreşlerinde Özel Denizli Tekden Hastanesi, 600 pehlivan ve 41 başpehlivanın katılımıyla gerçekleştirilen güreşlere sağlık desteği verdi.

DENİZLİ 13.09.2021, 09:11
Tekden Hastanesi 600 pehlivan ve 41 başpehlivana sağlık desteği sundu

Merkezefendi Yağlı Güreşlerinde Özel Denizli Tekden Hastanesi, 600 pehlivan ve 41 başpehlivanın katılımıyla gerçekleştirilen güreşlere sağlık desteği verdi.



Denizli’de geçen sene pandemi nedeniyle ertelenen ‘Merkezefendi Yağlı Güreşleri’ 600 pehlivan ve 41 başpehlivanın katılımıyla gerçekleşti. Geçen yıl tüm hazırlıkların tamamlanmasına rağmen pandemi nedeniyle ertelenen ‘Merkezefendi Yağlı Güreşleri’ güreş severlerle buluştu. Birbirinden ünlü, altın kemerli başpehlivanların ve 600 pehlivanın er meydanına çıkacağı yağlı güreşler, Şemikler Spor Tesisi’nde saat 10.00’da başladı. Gün boyu devam eden Merkezefendi Yağlı Güreşleri’nde Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşilyeşil, Osman Aynur, İsmail Koç, Hamza Köseoğlu ve Ertuğrul Dağdeviren gibi isimler yer aldı. Pehlivanlara acil sağlık durumlarında yardımcı olan Özel Denizli Tekden Hastanesi, etkinliğe katılan vatandaşların HES kodlarını sorguladı. Ateşleri ölçülen vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında etkinlik alanına girişleri gerçekleştirildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0