Tek geçim kaynağı hayvancılık olan Mehmet Dede çalınan sürüsüne kavuştu

Denizli’nin Çameli İlçesi’nde tek geçim kaynağı hayvancılık olan Mehmet Akın’ı 50 küçükbaş hayvanı, 3 gün önce ahırdan kaybolmuştu. Sürüyü arama çalışmaları devam ederken, sevindirici haber ise jandarma ekiplerinden geldi.

Olay, Çameli ilçesi Yumrutaş Mahallesi ile Gökçekaya Mahallesi arasında yer alan Yörük Oturağı mevkiinde meydana geldi. İlçede hayvancılıkla geçimini sağlayan Mehmet Akın’a ait ahırda bulunan 50 adet küçükbaş hayvanı ortadan kayboldu. Akşam ahıra konulan koyunların yokluğunu sabah fark eden Akın, jandarmaya çalındığını düşünerek jandarma ekiplerine haber verdi. Bilgi verdikten sonra kendi çabaları ile sürüsünü 3 gündür aralıksız aramaya başlayan Akın, jandarma ekiplerinden gelecek sevindirici haberi bekliyordu. Kişi veya kişiler tarafından ahırdan çalınan sürü dün akşam saat 20.00 sıralarında ahıra 7 kilometre uzaklıkta Göldağı Mevkii’nde jandarma ekipleri tarafından bulundu. Sürüyü çalanların arama çalışmalarını görünce kaçtığı tahmin edildi. Jandarma ekiplerinden gelen haberle rahat bir nefes alan Akın, kaybolan 50 küçükbaş hayvan sürüsünü tekrardan kavuşmanın mutluğunu yaşadı. Jandarma ekipleri tarafından bulunan sürü, tekrar Gökçekaya Mahallesi’nde bulunan ahıra getirildi. Akın yaşanan olaydan ders alarak ahırın kapısına kilit vurdu.