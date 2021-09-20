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Tedavileri tamamlanan yaban dostları doğal yaşama kanat çırptı

Sokak hayvanlarının yanı sıra vahşi doğaya da şefkat elini uzatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bitkin ve yorgun halde bulunan 2 yavru leyleğe sahip çıktı. Sağlığına kavuşturulan yaban dostları numaralandırılmalarının ardından özgürlüğe kanat çırptı.

DENİZLİ 20.09.2021, 09:45
Tedavileri tamamlanan yaban dostları doğal yaşama kanat çırptı

Sokak hayvanlarının yanı sıra vahşi doğaya da şefkat elini uzatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bitkin ve yorgun halde bulunan 2 yavru leyleğe sahip çıktı. Sağlığına kavuşturulan yaban dostları numaralandırılmalarının ardından özgürlüğe kanat çırptı.

Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, vahşi doğaya da şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Bir süre önce vatandaşlar tarafından bitkin ve yorgun halde bulunan 2 yavru leylek Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından leyleklerin yapılan kontrollerinde yavru oldukları, uzun süredir aç kaldıkları bundan dolayı da tek başlarına yaşamlarını sürdüremeyecekleri tespit edildi. Bitkin ve yorgun halde bulunan leylekler yaklaşık 1 ay süren tedavi ve bakım süreci geçirdi. Sürekli kanat egzersizleri yaptırılan yavru leylekler bakım ve tedavilerinin arından yeniden özgürlüğe kanat çırptı.

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