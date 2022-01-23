banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Karda yolda kalanlar onu arıyor
Karda yolda kalanlar onu arıyor
Balık tezgahlarında bolluk başladı
Balık tezgahlarında bolluk başladı
İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı
İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı
Türkçe Tweetlerinin Sır Perdesi Aralandı!
Türkçe Tweetlerinin Sır Perdesi Aralandı!

Tedavi olmak için Aydın’dan Tekden Hastanesi’ne geldi

Aydın’dan böbrek ağrıları ve idrar yapamama şikayetinden dolayı Denizli’ye gelen 79 yaşındaki Osman Damat, Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde Üroloji doktorlarından Op. Dr. Ali Gürağaç’ın yaptığı başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

DENİZLİ 23.01.2022, 12:49
Tedavi olmak için Aydın’dan Tekden Hastanesi’ne geldi

Aydın’dan böbrek ağrıları ve idrar yapamama şikayetinden dolayı Denizli’ye gelen 79 yaşındaki Osman Damat, Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde Üroloji doktorlarından Op. Dr. Ali Gürağaç’ın yaptığı başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Aydın’nın Söke ilçesinde yaşayan hasta, böbreklerinde taş ve prostat rahatsızlığından dolayı Tekden Hastanesi’ne başvurdu. Burada Üroloji doktorlarından Op. Dr. Ali Gürağaç’ın yaptığı tahlillerde böbreğinde ve mesanesinde taşların olduğu saptandı. 79 yaşında ve çeşitli nörolojik hastalıkları da bulunan hastanın yaklaşık iki buçuk saat süren ameliyatında böbreğindeki ve mesanesindeki taşlar temizlenirken prostatı da temizlenerek sağlığına kavuştu. Yapılan başarılı operasyon sonrasında hasta kısa sürede sağlığına kavuştu.

“Ciddi şekilde nörolojik ve akciğer problemleri vardı”

Böbreğin içerisinde apse olduğunu da belirten Dr. Ali Gürağaç, “Osman amca bize Aydın Söke’den uzun süredir yaşadığı sıkıntılardan dolayı müracaat etti. Hastaya yaptığımız tahlillerde sol böbreğinin çıkışında, böbreğin içinde, mesanede büyükçe taşları ve büyük bir prostat dokusu ile karşılaştık. Hastamıza ameliyat kararı verdik. Yaklaşık iki buçuk saat süren bir ameliyatla böbrek kanalındaki ve böbreğin içindeki taşları temizledik. Ameliyat sırasında yaklaşık 300 cc pürülan mayi boşaldı. Böbreğin içinde yoğun şekilde olan apse odaklarını temizledikten sonra mesanedeki taşları da temizledik. Daha sonra prostatı plazmakinetik yöntemiyle ameliyat ettik. Amcanın ciddi şekilde nörolojik ve akciğer problemleri vardı. Ameliyattan sonra yoğun bakım süreci riski de söz konusuydu ama çok şükür hastamızı servise alarak tedavisine devam ettik. Kendisi şu an gayet iyi durumda. Enfeksiyon tedavisi devam ediyor. Onu da tamamladıktan sonra kendisini sağ salim bir şekilde taburcu edeceğiz” dedi.

“Babamın son zamanlarda çok fazla ağrıları oluyordu”

Çeşitli nörolojik problemleri ve akciğer hastalıkları olan Aydın’ın Söke ilçesinden Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Kliniğine başvuran Osman Damat’ın kızı Fatma Hanım, “Babamın uzun süredir böbrek ağrıları mevcuttu. İdrar yapmada güçlük çekiyordu. Aynı zamanda Binswanger dediğimiz demans rahatsızlığı olan babamın idrarını yapamama gibi sıkıntıları başladı. Bu yüzden Söke’den Denizli Tekden Hastanesi Üroloji doktoru Op. Dr. Ali Gürağaç’a geldik. İyi ki gelmişiz. Doktorumuza da Tekden Hastanesi’ne de çok teşekkür ederiz” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Adana Demirspor 23 37
4. Fenerbahçe 23 37
5. Beşiktaş 23 36
6. Alanyaspor 22 35
7. Hatayspor 22 35
8. Başakşehir 22 34
9. Sivasspor 23 31
10. Kayserispor 22 31
11. Gaziantep FK 21 31
12. Karagümrük 23 30
13. Göztepe 23 27
14. Galatasaray 22 27
15. Giresunspor 22 26
16. Kasımpaşa 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 20 38
4. İstanbulspor 21 36
5. Eyüpspor 20 36
6. Bandırmaspor 20 33
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 20 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Gençlerbirliği 21 26
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 21 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Tottenham 19 36
7. Arsenal 20 35
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 21 29
10. Aston Villa 21 26
11. Leicester City 19 25
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 21 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Real Sociedad 20 33
6. Villarreal 22 32
7. Barcelona 20 32
8. Rayo Vallecano 20 31
9. Valencia 22 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Celta Vigo 22 27
12. Espanyol 22 27
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 21 17
20. Levante 21 11