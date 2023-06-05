Tedavi edilmeyen vajinal mantar kısırlık sebebi olabilir

Kadınların en çok yaşadığı sağlık sorunlarından olan ve vajinal hastalıkların başında gelen mantar hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Op. Dr. Habibe Radiye Akgün, “Bağışıklığın düşük olması, beslenme bozuklukları, diyabet, adet düzensizlikleri, hormon ilaçları, doğum kontrol ilacı ve antibiyotik kullanmak hastalığa sebep olabilmektedir” dedi.

Özel Egekent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Habibe Radiye Akgün, kadınların sıklıkla karşı karşıya kaldığı mantar hücrelerinin sebep olduğu enfeksiyonla ortaya çıkan ve kaşıntıya sebep olan vajina mantarı ile ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu. Birçok kadının hayatının bazı dönemlerinde bu rahatsızlığı yaşayabildiğini söyleyen Op. Dr. Habibe Radiye Akgün, hastalığın dikkate alınması gerektiğini, tedavi edilmediği takdirde bu mantarın kısırlığa neden olabileceğini söyledi. Vajinal mantara “candida” adı verilen bir maya hücresinin sebep olduğunu söyleyen Dr. Akgün, bu maya hücresinin her kadında bulunabileceğini, tek başına problem olmadığını fakat miktarının artmasının vajinal PH değerinin değişmesi ve floranın bozulması durumunda hastalığa neden olduğunu ifade etti.

Vajina ve vulvada oluşan vajinal mantarın kaşıntı ve akıntıya sebep olduğunu belirten Op. Dr. Akgün, “Hastalığın diğer belirtileri yoğun beyaz peynirimsi bir akıntı, cinsel ilişki sırasında ağrı, vajinal hassasiyet ve idrarda yanma olarak sıralayabiliriz” dedi.

“Stres de bu vajinal mantarı tetikleyebiliyor”

Hastalığına nedenlerine değinen Op. Dr. Habibe Radiye Akgün, stresin günümüzde birçok hastalığı tetiklediği gibi vajinal mantarın da oluşumun da etkili olduğunu vurguladı. Gebeliğin de hastalığın sebepleri arsında yer aldığını söyleyen Op. Dr. Akgün, “Bağışıklığın düşük olması, beslenme bozuklukları, diyabet, adet düzensizlikleri, hormon ilaçları, doğum kontrol ilacı ve antibiyotik kullanmak hastalığa sebep olabilmektedir” ifadelerini kullandı.