Tedavi edilmeyen hemoroid hayati tehlikeye yol açabiliyor

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Kaya, halk arasında ‘basur’ olarak bilinen hemoroidin erken tedavisine vurgu yaparak; “Kan düşüklüğü olan hastalarda ciddi kanamalarla beraber, hayati tehlike de söz konusu olabilir” dedi.

Halk arasında ‘basur’ olarak bilinen hemoroid hastalığı hakkında önemli bilgiler veren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Kaya, “Hemoroid, makat bölgesindeki damarların genişlemesi ile ortaya çıkan bir sorundur. Damarlarda fazla miktarda kan birikmesi, pıhtı oluşması sonucunda hemoroidal rahatsızlıklar oluşur. Eğer ileri evre hemoroid de ise enfeksiyon oluşma riski de vardır çünkü açık bir damar dokusu var ve enfeksiyona yatkın olduğu için anal apselere neden olabilir. Hastanın daha önceden kan düşüklüğü var ise, ciddi kanamalara neden olmakla beraber, hayati tehlike de söz konusu olabilir” dedi.

Rahatsızlığın evresine göre tedavi yöntemleri değişiyor

Hemoroid hastalığının tanı ve tedavi yöntemlerinden bahseden Op. Dr. Kaya “Öncelikle gelen hastalarımızın şikayetlerini dinliyoruz ve fiziki muayenesini gerçekleştiriyoruz. Fiziki muayenesinde hemoroidal hastalıkların evrelemesini yapıyoruz. Bağırsağın iç kanalını görebilmek için endoskopik incelemeler yapmak durumunda olabiliyoruz. Hemoroidal hastalık 4 evreden oluşuyor. Evre birde hemoroidal hastalıklarda; makat bölgesinde şişlik vardır, damar pakeleri gözükür. Evre ikide hemoroidal hastalıklarda; makat bölgesinde biraz daha şişkinlik artmış durumdadır. Evre üçte ise; hemoroid pakeleri dışarı doğru çıkmış durumdadır ama kişi bunları eliyle içeri atabilir. Evre dörtte ise artık hemoroid pakeleri dışarda bir karnabahar görüntüsü halindedir ve kişi bunları kendisi içeri atamaz. Mutlaka bir hekim müdahalesi gereklidir. Tedavi yöntemlerinde ise hemoroidin evresine ve sayısına göre değişebiliyor. Evre bir, evre iki ve evre üçte lazer hemoroid tedavisini öneriyoruz. Daha ileri evre hemoroidal hastalıklarda ise çeşitli cerrahi yöntemleri öneriyoruz” diye konuştu.

Masa başında oturanlar dikkat

Hareketsiz yaşamı olanlarda hemoroidal hastalık riskinin daha yüksek olduğunun altını çizen Op. Dr. Kaya, şu bilgileri paylaştı:

“Öncelikle şikayetleriniz var ise bir genel cerrahi doktoruna başvurulmalıdır. Bol su tüketimi yapılmalıdır. Posalı bol sebzeli yiyecekler tüketilmelidir. Hareketli bir yaşantımızın olması gerekiyor. Masa başında çalışılıyorsa ara ara kalkarak yürüyüşler yapılmalıdır”