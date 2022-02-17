Teç-Sen’den yetkili sendikalara tepki

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (Teç-Sen) Denizli İl Başkanı Özlem Tam, yetkili sendikaların kamu çalışanlarına sahip çıkmadığını iddia etti.

Teç-Sen Denizli İl Başkanı Özlem Tam, İl Mili Eğitim Müdürlüğü önünde bir grup üyesi öğretmen ile birlikte açıklama yaptı. Yetkili sendikaları eleştiren Başkan Tam, “Kamu çalışanları 12 yıldır sıfır zam, sıfır seyyanen zam, sıfır refah payı almaktadır. Kamu çalışanlarının geleceği, umudu ve bagajı sıfırlanmıştır. Kurumların hafızası, makamların, koltukların ağırlıkları sıfırlanmıştır. Soyut gündemlerle kamu çalışanları teslim alınmış ve somut olan tüm sorunlar sıfırlanmıştır. Hakikatin rengi karartılmış ve soldurulmuştur. Belirsizlik kangren gibi tüm kurumları sarmış, çözüm üretimi ve irade sıfırlanmıştır. Kamu çalışanlarının sorunlarını çözmek için 12 yıldır yetki alan, masaya oturan sıfır zamlara imza atıp önce kazanım naraları atan sonra sırra kadem basan ideolojik sendika ve ortaklarını sıfırlayacağız. Basma kalıp ideolojik siyasi söylemlerle hala kamu çalışanlarını kandırmaya, geleceğimizi karartmaya, umutlarımızı yok etmeye yemin etmişleri sıfırlayacağız. Çılgın maaşlar alıp, milyonluk araçlarla il il gezip, sırça köşklerinde keyif sürerek kamu çalışanlarına ideolojik barikat kurup, akıl vermekten vazgeçmeyenleri her ne pahasına olursa olsun sıfırlayacağız” dedi.