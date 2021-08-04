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Tavas’taki yangın kontrol altına alındı

Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede hem havadan hem de karadan soğutma çalışmaları sürüyor.

DENİZLİ 04.08.2021, 12:31
Tavas’taki yangın kontrol altına alındı

Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede hem havadan hem de karadan soğutma çalışmaları sürüyor.

Tavas ilçesi Pınarlık Mahallesi Çakıroluk mevkiinde meydana gelen ormanlık yangını kontrol altına alındı. Yeşil ağaçlar yerini gri ve siyaha bırakırken ortaya çıkan görüntüler yürekleri sızlattı. Ekipler havadan ve karadan müdahaleler ile soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Söndürülen alanlar havadan görüntülendi.
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