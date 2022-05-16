Tavas Devlet Hastanesi’nde ağız ve diş sağlığı hizmetleri başarıyla yürütülüyor

Denizli Tavas Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünde aktif görevli 6 Diş Tabibi hastane bünyesindeki donanımlı altyapıyla birlikte ağız, diş ve çene sağlığıyla ilgili hastalıkların tanı, tedavisine yönelik çocuk ve yetişkin hastalara hizmet yenilenen kadro ile başarıyla yürütülüyor.

Tavas Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünde aktif görevli 6 Diş Tabibi hastane bünyesindeki donanımlı altyapıyla birlikte ağız, diş ve çene sağlığıyla ilgili hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik çocuk ve yetişkin hastalara hizmet veriliyor. Poliklinikler, acil sağlık hizmetleri, yataklı servisler, ameliyathane, yoğun bakım, hemodiyaliz ve fizik tedavi üniteleri, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleriyle Tavas ve bölge halkına kesintisiz hizmet veren Tavas Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’yle de oldukça iddialı. 2009 yılında diş ünitelerinin kullanıma açılmasından bu yana hizmet veren Tavas Devlet Hastanesi’nde, yenilenen hekim kadrosuyla birlikte ağız ve diş sağlığı hizmetleri başarıyla yürütülüyor.

"Ağız ve diş sağlığı bütün vücut sağlığı için önemlidir"

Tavas Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Sorumlusu Diş Tabibi Özge Peşdereli, ağız ve diş sağlığının vücut sağlığı açısından önemine vurgu yaparak, “Sağlık ağızdan başlar” dedi. Peşdereli, “Ağız ve diş sağlığı vücut sağlığının bölünmez bir parçasıdır. Bu nedenle ağız ve diş sağlığı sadece sağlıklı beslenmek, düzgün konuşmak, güzel bir gülüşe sahip olmak için değil, bütün vücut sağlığı için önemlidir. Tavas Devlet Hastanemizde de hem çocuk, hem de erişkin hasta muayeneleri yapılmaktadır. Kliniklerimizde yüksek standartlarda dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarına uyulmakta olup, yapılan düzenli kontrollerle de hastalarımızın genel sağlıklarını da korumayı amaçlayan hastanemizde uygulanan diş tedavileri arasında diş dolgusu, kanal tedavisi, diş çekimi, koruyucu diş tedavileri, hareketli protez (alt-üst total, parsiyel damak), sabit protez (kron kaplama, köprü), diş taşı temizliği (detertraj), iltihaplı dişlerin tedavisi bulunmaktadır. Ayrıca dişlerimizi korumak için günde en az 2 kere olmak üzere fırçalamalıyız ve şikayetimiz olmasa bile 6 ayda bir rutin diş kontrolümüzü yaptırmalıyız” dedi.