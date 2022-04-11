Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi projesi Erasmus’a kabul edilen tek İHL oldu

DENİZLİ (İHA) – Denizli Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2021 Erasmus’a başvuran 393 projeden destek almaya hak kazanan 11 okul arasında tek İHL olarak büyük bir başarıya imza attı.

Denizli Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2021 yılında ülke genelinde Erasmus’a başvuran 393 proje arasında, projesi kabul edilerek destek almaya hak kazanan 11 okuldan birisi oldu. Türkiye’de projesi kabul edilen tek İmam Hatip Lisesi (İHL) olan Denizli Tavas AİHL, bu yönüyle de önemli bir başarıya imza atmayı başardı.

2022 yılında da hazırladığı projelerle zirvede yer alan Tavas AİHL, yaz aylarında İtalya ve İspanya’ya proje ziyaretleri yapacak. Ayrıca ‘Evliya Çelebi’ programı ile Sivas İmam Hatip Lisesi ile paydaş olan Tavas AİHL, projenin koordinatör okulu olarak Mayıs ayında karşılıklı çalışma ziyaretlerinde bulunacak. 15 öğretmen, 55 lise ve 45 ortaokul öğrencinden oluşan proje ekibiyle başarılı çalışmalarına devam eden Tavas AİHL’in 7 öğretmen ile 15 öğrencisi, yurt dışı ve yurt içi program ve de proje çalışmalarında yer alacak.