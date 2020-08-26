Tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı
DENİZLİ’DE BİR ŞAHIS TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI YANINDA GETİRDİĞİ SİLAHLA SİLAH İLE YARALADI. KANLAR İÇİNDE KALAN ADAM, ARACINA BİNEREK HASTANEYE GİTTİ.
Denizli’de bir şahıs tartıştığı arkadaşını yanında getirdiği silahla silah ile yaraladı. Kanlar içinde kalan adam, aracına binerek hastaneye gitti.
Olay, Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.U., arkadaşı olduğu ileri sürülen bir şahısla henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile R.U., yanında getirdiği tabanca ile arkadaşına ateş etti. Kalçasından yaralanan adam otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. En yakın hastane olan Denizli Devlet Hastanesine giden şahıs, sağlık ekiplerine yaralı olduğunu söyleyerek yardım istedi. Hemen tedaviye alınan şahsın ilk ifadesinde kendisini vuranın R.U., olduğunu söylediği öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede şahsı arama çalışmaları başlattı. Şahsın hastaneye geldiği otomobili inceleyen ekipler, araçta detaylı inceleme yapılması için emniyet otoparkına çekti.
Öte yandan yaralanan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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