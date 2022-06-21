Tarlasında bulduğu yaralı baykuşa evladı gibi bakıyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşayan Metin Kaymakçı, tarlada yaralı halde bulduğu ve “Evlat” adını koyduğu baykuşun sağlığına kavuşması için gözü gibi bakıyor.

Buldan ilçesi Tekke bölgesinde çift süren Metin Kaymakçı, tarlada gördüğü baykuşun uçmadığını fark etti. Baykuşun yanına yaklaşınca bir ayağın yere basmadığını ve yaralı olarak görmesiyle birlikte hemen eline alıp veterinere götürdü. Veteriner tarafından yapılan tedavinin ardından baykuşun çok aç ve susuz kaldığını gören Kaymakçı, kendi evinde kuşun geri kalan tedavisini sürdürdü. Yalnız yaşaması sebebiyle evine aldığı baykuşa ‘Evlat’ ismini koyan Kaymakçı, kuşun kendisine dost olduğunu söyledi. Baykuşun doğanın bir parçası olduğunu belirten Kaymakçı, hayvanı Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceğini açıkladı.

“Yalnız yaşayan bir insan olduğum için adını “Evlat” koydum”

Kendisinin doğa dostu olduğunu belirten çiftçi Metin Kaymakçı “Çift sürerken bir kuşun uçmadığını gördüm. Puhu kuşu olarak da bilinen baykuş olduğunu anladım. Elime aldığımda sol ayağını sağ ayağıyla tuttuğunu gördüm. Kırık veya felçli olabilir diye düşündüm. Veterinere götürdüm ve tedavisini yaptırdım. Baykuş su ve kıyma verdim. Zavallı hayvan çok açtı ve susuz kalmıştı. Doğal hayatın bir parçası olan baykuşu Milli Parklar Müdürlüğüne kendi ellerimle teslim edeceğim. Yalnız yaşayan bir insan olduğum için adını “Evlat” koydum” dedi.