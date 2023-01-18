Tarım Kredi Süt Ürünleri fabrikasındaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş. fabrikasında asit dolumu yapılırken 2 işçinin yaralandığı kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş. fabrikasında, asit kazanına dolum yapıldığı esnada iş kazası meydana geldi. Dolum yapılan kazandan üzerine asitli kimyasal dökülen B.K.(29) isimli işçinin vücudunda ağır, arkadaşında ise hafif yanıklar oluştu. Kazada ağır yaralanan B.K., ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada yoğun bakıma kaldırılan işçi tedavi altına alındı. Vücudunda yanıklar oluşan ve metan gazından zehirlendiği tespit edilen işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntüler ortaya çıktı

Tarım Kredi Süt Ürünleri fabrikasındaki 2 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde dolum yapıldığı esnada asitli kimyasalın etrafa sıçraması, işçilerin panikle kaçışması ve ağır yaralanan B.K.’nin koşarak kıyafetini çıkarması yer aldı.