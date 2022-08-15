Tarım alanının paydaşları sektör toplantısında bir araya geldi

Denizli’nin Çameli ilçesinde tarım alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların temsilcileri ile sektör toplantısı gerçekleştirildi.

Çameli ilçesinde tarım alanında gerçekleşen toplantıya faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların temsilcileri yer aldı. Sektör toplantısına Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, TKDK Denizli İl Koordinatörü Bilal Taştepe, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nuri Maraş, Orköy Şube Müdürü Ümit Aşir, STK Temsilcileri, Kooperatif Üyeleri, çiftçiler ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantı Çameli Kaymakamı Sayın Kerem Yenigün ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın açılış konuşmaları ile başladı. Toplantıda Orköy Şube Müdürü Ümit Aşir tarafından Orköy destekleri ve kırsal kalkınma destekleri konularında üreticilere bilgi verildi.

İl Müdürü Şakir Çınar Tarım İl Müdürlüğü faaliyetleri ve desteklemeleri hakkındaki sunumlarını gerçekleştirdi. Katılımcıların soru, cevap ve önerileriyle devam eden toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.