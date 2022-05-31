Tarihi konak sanat galerisi oldu

Denizli’nin Buldan ilçesinde resim öğretmenliği yapan Elif Kocaman Akgül, kentin Hamamboğazı Sokağı’nda bulunan tarihi konağı restore ederek sanat galerisine çevirdi.

Buldan ilçesinde Hamamboğazı Sokağı’nda bulunan tarihi konak, resim öğretmeni Elif Kocaman Akgül tarafından restore edilerek sanat galerisi oldu. Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni olarak görev yapan Akgül, tarihi konağı restore ederek sanat galerisi haline dönüştürmesi ilçenin ziyaret edilen yerleri arasına girmesini sağladı.

Tarihi konakta sanatla uğraşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Akgül, bulduğu tüm atık malzemelerden değişik tarzda dekorasyon eşyaları yaparak farkınladık oluşturduğunu söyledi. Tarihi konağa yerleşmesinden itibaren zorlu bir çalışmanın içine girerek restore işlerini kendisinin yaptığını anlatan Akgül, “Bu konakları gördüğümde çok etkilendim. Dokusu çok güzel, içleri çok güzel. Tarih kokan mekanlar. Bu konaklar yapıldığı dönemin sanatsal mekânları. Bende resim sanatımı bu konakta yapıyorum. Konağı sanat galerisi hailen getirdim. Resim çalışmalarımla birlikte kendi tasarımlarım olan seramik, ahşap ürünler, süs eşyaları ve objeleri yapıyorum. Boyama çalışmalarım var. Atık malzemelerden değişik tarzda dekorasyon eşyaları yapıyorum. Her türlü malzemeyi küçücük bir tahta parçasını bile değerlendiriyorum. Ahşap ve seramik malzemeleri birlikte değerlendirmeye gayret ediyorum. Ahşap ve seramik küçücük bir dokunuşla adeta sanat eseri haline dönüşebiliyor” dedi.