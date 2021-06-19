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Tarihi ev alevlere teslim oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde tarihi evde alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü.

DENİZLİ 19.06.2021, 16:17
Tarihi ev alevlere teslim oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde tarihi evde alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tarihi olduğu ve bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda alevler yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık ve Kınıklı şubesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Tarihi ev içerisinde alevlerin sardığı anda yetişen itfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış sebebinin ise dışarıda kalan şüpheli olduğu düşülen bir kişi tarafından yakıldığı iddia edildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri tarafından ev ve çevresinde inceleme gerçekleştirildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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