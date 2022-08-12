Tarihi Çarşı Caminin etrafındaki görsel kirlilik temizleniyor

Denizli’nin Buldan ilçesindeki tarihi Çarşı Cami etrafında oluşan görüntü kirliliği, istimlak edilen dükkanların yıkılmasıyla birlikte gideriliyor.

Bundan ilçede tarihi 17. yüzyıla kadar dayanan Çarşı Camisinin etrafında görüntü kirliliğine neden olan dükkanlar için başlatılan mücadele mutlu sonla noktalandı. Görüntü kirliliği oluşturan ve uzun süredir kentte çözüm üretilmeyen eski ve kötü görünüm oluşturan işyerleri için istimlak kararı alındı. Bedellerinin hak sahiplerine ödenmesinin ardından dükkanlar bir bir yıkılmaya başlandı.

Kötü görünüm oluşturan iş yerlerin yıkılmasının ardından tarihi caminin muhteşem taş işçiliği ise yıllar sonra ortaya çıktı. Buldanlı vatandaşlar ise uzun süredir çözüm bulunamayan işyerlerine el atılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, karara katkı sunan yetkililere teşekkür etti.