Tarama yapılan 73 bin kişiden 67’sinde kanser teşhis edildi

Denizli’de 2021 yılında 73 bin 880 kanser taraması gerçekleştirildi. Bu taramalar sonucunda toplamda 67 kanser teşhisi konuldu.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Denizli İş Kadınları Birliği (DİKAB) işbirliğiyle 2018 yılından bu yana yürütülen Pembe Şehir Projesi kapsamında Denizli’de il geneli kanser farkındalık eğitim ve çalışmaları, tarama faaliyetleri devam ediyor. Yürütülen bu taramalar sonucunda 2021 yılında Denizli’de 73 bin 880 tarama yapılarak 67 kanser teşhisi konuldu.

“2020 yılından bu yana pandemi ile mücadele etmesi, kanser taramalarının düzenli yapılmasını olumsuz etkiledi”

‘4 Şubat Kanser Günü’ nedeniyle bir açıklama yapan Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, kanserde erken teşhisin, tedavinin başarılı olması adına atılan ilk ve en önemli adım olduğunu belirterek pandemi döneminde taramaların aksatılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Öztürk; “Kanser hem dünya hem ülkemiz için ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat kanseri iken tütüne bağlı kanserler, erkeklerde önemini korumaya devam etmektedir. Kadınlarda en sık görülen meme kanseri, her 4 kadın kanserinden birisi olmaya devam etmektedir. Hem erkeklerde hem de kadınlarda bağırsak (kolorektal) kanseri, üçüncü en sık görülen kanser türüdür. Çocukluk çağı kanserlerinde ise lösemi, en sık görülen kanser türüdür. Günümüz kanser ölümlerinin 1/3’e yakını; tütün kullanımı, yüksek beden kitle indeksi (fazla kilolu ya da şişman/obez olma), meyve ve sebzeden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi başlıca beş davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktöründen kaynaklanmaktadır. Oysa yine günümüz şartlarında kanserlerin yüzde 30 ile 50’ye yakınının, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerinin uygulanması yoluyla önlenebilir durumda olduğu bilinmektedir. C. Yine de düzenli yapılan erken tanı amaçlı kanser taramaları, kanserden korunma ve erken tanının en önemli parçasıdır. Ancak tüm dünyanın 2020 yılından bu yana pandemi ile mücadele etmesi, kanser taramalarının düzenli yapılmasını olumsuz etkiledi. Tedavinin etkinliğinde rolü büyük olan erken tanı için vatandaşlarımızın taramalarını ihmal etmemesi ve düzenli yaptırmaları çok önemlidir” şeklinde konuştu.

2021 yılında 73 bin 880 tarama yapıldı, 67 kanser teşhis edildi

Denizli’de Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde kanser taramalarının ücretsiz yapıldığını ifade eden Öztürk, şöyle konuştu: “Ülkemizde yürütülen Ulusal Kanser Tarama programımızda; 40-69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir meme kanseri, 30- 65 yaş arası tüm kadınlarımıza 5 yılda bir rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalın bağırsak kanseri taraması yapılmaktadır. Yürütülen bu tarama programları ile meme, rahim ağzı ve kalın barsak kanseri erken teşhis edilebilmektedir. Denizli’de Müdürlüğümüz ve DİKAB işbirliğiyle 2018 yılından bu yana Pembe Şehir Projesi yürütüyoruz. Bugüne kadar proje kapsamında Denizli’de yaş grubunda taranmadık kimse kalmaması yönünde bir dizi eğitim ve tarama faaliyetleri yaptık, bunun sonucunda ilimize ödüller kazandırdık. Pandemi gölgesinde geçen 2021 yılı genelinde Denizli’de 73 bin 880 tarama gerçekleştirdik ve toplamda 67 kanser teşhisi koyduk. Belki de bu taramalar sonucunda birçok vatandaşımız daha belirtisi yokken kanser tedavisine erkenden başlamış oldu” diye konuştu.