Takla atan minibüsteki 2 kişi yaralandı

Denizli’nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atıp ters durduğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Akçeşme Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; H.G. idaresindeki minibüs kontrolden çıkması sonucu zikzaklara çizerek takla attı. Aracın ters durduğunu gören diğer sürülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü ve yolcu konumunda bulunan İ.S.’yi yaralı olarak Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırdı. Yapılan çalışmalar sonrası araç yoldan kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.