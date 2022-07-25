Takibe alınan minibüsten kaçak akaryakıt çıktı

Denizli’de bir süre takibe alınan ve Çivril ilçesinde durdurulan minibüste, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Denizli’de “Akaryakıt Kaçakçılığı” ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan operasyonda, bir süre takibe alınan araç ekipler tarafından Çivril ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, plastik tankların içerisinde toplam 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa” muhalefet suçu çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı.