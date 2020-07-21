Sürüye çarpan otomobil 11 koyunu telef etti
DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA, KOYUN SÜRÜSÜNE ÇARPAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ. OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SÜRÜDE 9 KOYUN TELEF OLDU. 2 YARALI KOYUN İSE SAHİBİ TARAFINDAN TELEF OLMAMASI İÇİN KESİLDİĞİ BELİRTİLDİ.
Denizli’nin Çivril ilçesinde, meydana gelen kazada, koyun sürüsüne çarpan sürücü olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Otomobilin çarptığı sürüde 9 koyun telef oldu. 2 yaralı koyun ise sahibi tarafından telef olmaması için kesildiği belirtildi.
Olay, Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde koyun sürüsünü otlatmaya çıkan 37 yaşındaki Rıfat E.’ye ait sürüye otomobil çarptı. Sabah gün doğumuna yakın saatlerde hava karanlık olduğu için otomobilin plakasını alamadığını ve kaçtığını belirten çoban şikayetçi olduğunu söyledi. Otomobilin kaçtığını iddia eden çoban, 9 koyunun telef olduğunu 2 koyunun ise telef olmadan önce kesildiğini belirtti. Koyun sürüsünden 11 koyunun telef olduğunu ve bu durumdan dolayı şikayetçi olması ile birlikte çarpan sürücünün bir an önce bulunmasını belirtti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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