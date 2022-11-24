Sürücüler araç yazılımıyla daha mutlu

Araçlarda yakıt tasarrufu ve performans artışı isteyen sürücüler, araç yazılımına yöneldi. Otomotiv sektörüne yön veren ‘chip tuning’ uygulamasının yasal olduğunu öğrenen sürücüler araçlarını değiştirmekten vazgeçmeye başladı. Yazılım bilgisi olmayan kişilerin lisansız cihazlarla bu işi yaptığını ve tehlikelerini otomotiv yazılımcısı Eser Öztürk, tek tek anlattı.

Türkiye’de araç sürücüleri yakıt tasarrufu, performans artışı ve arıza çözümleri için ‘chip tuning’ uygulamasına yöneldi. Araçların fabrika çıkışındaki yazılımının üzerinde yapılan değişikliklerle yeni bir yazılım atılmaya başlandı. Yapılan yazılım uygulaması sayesinde araç üzerinde bulunan motor kontrol ünitesinden (ECU) motosiklet, binek otomobil, hafif ticari araçlar, kamyon ve tır gibi ağır vasıtalar, traktör, biçerdöver ayrıca iş makinelerinde yakıt tasarrufu sağlanabiliyor. Araca uygulanan yazılımın yasal olduğunu ve güvenilir firmalara yaptırıldığı müddetçe araca zarar vermediğini belirten İSY Tuning otomotiv yazılım yetkilisi Eser Öztürk, “2016 yılından bu yana İSY Tuning adı altında çalışmaya devam ediyoruz. Firmamız Türkiye’de 63 ana ve bayiliklerle birlikte ayrıca Belçika, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan’da bayiliklerimiz mevcuttur. İSY Tuning aslında Çek Cumhuriyeti temelli bir firmadır. Türkiye’de birçok yerde işlerimizi yapıyoruz” dedi.

“Araçlarda yüzde 10 ile 20 arasında yakıt tasarrufu sağlanabilmektedir”

Firmanın faaliyetlerini anlatan Öztürk, “Araçlarda bulunan motor kontrol ünitesi (ECU) modülü için yazılım çözümleri ve buna bağlı olarak tamir çözümlerimizde bulunmaktadır. Yazılım çözümlerinde motosiklet, binek otomobil, hafif ticari araçlar, kamyon ve tır gibi ağır vasıtalar, traktör, biçerdöver ayrıca iş makinelerine de arıza çözümleri sunmaktayız. Tuning işlemlerinde yüzde 10 ile 20 arasında yakıt tasarrufu sağlanabilmektedir” diye konuştu.

“Kopya yazılım, lisansız cihazlar araca zarar verebilir”

Araç yazılımının zararlı olup olmadığı konusunda bilgi veren Eser Öztürk, “Araca yazılım zarar vermez, kullanıcı zarar verir. Kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak arızalar ve hasarlar çıkar. Yazılımın buna herhangi bir sebebi olmaz. Ancak kopya yazılım, lisansız cihazlarla yapılmış olanlar ve işi yazılım olmayan kişilerin, arkadaşından görerek lisansız cihazlarla yazılım atıldığı zaman tabi ki araca zarar verebilir. Bunun için biz motor kondisyonu düşük, kilometresi yüksek ve buna bağlı olarak motorlarda çalışan parçaların sorunlu olması durumunda araçlara yazılım desteği vermiyoruz. Zaten yazılım işlemi sürecinde bayilerimizde araçların motor durumu kontrol edilir ve talep doğrultusunda işlemler yapılır. Zaten uygun olmayan yazılım yapılması durumunda aracın çalışma sesinden veya gidişinden sorunlu olduğu anlaşılır” şeklinde konuştu.

“Araç yazılım değişiklikleri tamamen yasaldır”

Tuning işleminin yasallığını anlatan Öztürk, “Yakıt maliyetlerinin yüksek olduğu ülkemizde bireysel kullanıcıların ya da şirketlerin yakıt maliyetlerini düşürmek. Ayrıca arıza çözümlerinde hata kodlarının düzeltilmesi ve takılan yeni parçaların ECU modülüne uyumluluğunu sağlamaktır. Tabi ki bu işlemlerde amacımız son kullanıcını ile şirketlerin tamir maliyetlerini ve yedek parça maliyetlerinin düşürülmesini sağlamak. Araçlarda yapılan yazılım değişiklikleri tamamen yasal düzende olup herhangi bir kısıtlayıcı sorun taşımamaktadır” dedi.