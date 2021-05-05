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Şüpheli araçtan 200 litre kaçak şarap çıktı
DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Serinhisar ilçesinde, jandarma ekiplerinin içerisinde üç şüphelinin bulunduğu araçta yaptığı aramada 200 litre kaçak şarap ele geçirildi.
DENİZLİ 05.05.2021, 12:11
DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Serinhisar ilçesinde, jandarma ekiplerinin içerisinde üç şüphelinin bulunduğu araçta yaptığı aramada 200 litre kaçak şarap ele geçirildi.Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Serinhisar ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde içerisinde 3 şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 200 litre kaçak şarap ele geçirildi. Ele geçirilen bandrolsüz alkollü içki muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.