banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!
Videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!
Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
Bakan Varank'tan sprey aşı müjdesi
Bakan Varank'tan sprey aşı müjdesi
Mansur Yavaş ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi
Mansur Yavaş ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi

Şüphelenilen şahsın üzerinde mini cephane çıktı

Denizli’de jandarma ekiplerinin takibe aldığı şüphelinin üzerinden mini cephane çıktı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 2 tabanca ve yüzlerce mermi ele geçirildi.

DENİZLİ 30.03.2021, 13:01
2
Şüphelenilen şahsın üzerinde mini cephane çıktı

Denizli’de jandarma ekiplerinin takibe aldığı şüphelinin üzerinden mini cephane çıktı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 2 tabanca ve yüzlerce mermi ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına ekipler, Honaz’da şüphelendikleri şahsı bir süre takibe aldı. Kısa süreli fiziki ve teknik takibin ardından şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1 şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda ise mini cephanelik ortaya çıktı. Aramalarda 2 adet tabanca ve bin 535 mermi ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu