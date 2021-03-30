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Şüphelenen şahsın üzerinde mini cephane çıktı
Denizli’de jandarma ekiplerinin takibe aldığı şüphelinin üzerinden mini cephane çıktı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 2 tabanca ve yüzlerce mermi ele geçirildi.
DENİZLİ 30.03.2021, 11:35
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Denizli’de jandarma ekiplerinin takibe aldığı şüphelinin üzerinden mini cephane çıktı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 2 tabanca ve yüzlerce mermi ele geçirildi.Denizli İl Jandarma Komutanlığına ekipler, Honaz’da şüphelendikleri şahsı bir süre takibe aldı. Kısa süreli fiziki ve teknik takibin ardından şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1 şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda ise mini cephanelik ortaya çıktı. Aramalarda 2 adet tabanca ve bin 535 mermi ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.